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Назван ТОП-5 станций метро с самыми дисциплинированными пассажирами

14:20
  • четверг
  • 23 апреля 2020

И ТОП-5 с самыми недисциплинированными

Департамент транспорта Москвы назвал ТОП-5 станций метро с самыми дисциплинированными пассажирами. Речь идет о людях, которые совершают поездки по привязанной к цифровому пропуску карте "Тройка".

Пятерку возглавили станции "Спартак" и "Мякинино". 94% пассажиров этих станций имели транспортные карты, привязанные к пропуску. Следом идут "Борисово", "Шипиловская" и "Улица Академика Янгеля". Там порядок проезда соблюдали 92% горожан.

Пятерку станций с самыми недисциплинированными пассажирами возглавили "Котельники". 71% пассажиров там пытался совершить поездку с помощью "Тройки", не привязанной к пропуску. Следом идут "Речной вокзал" (69%), "Курская (кольцевая)" и "Комсомольская" (по 58% пассажиров).

С 22 апреля в Москве действует автоматическая проверка наличия цифрового пропуска для передвижения по Москве на общественном и личном транспорте. Чтобы воспользоваться метро или автобусом, к пропуску должна быть привязана транспортная карта.

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