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Водитель Бабкиной и его семья заразились коронавирусом

14:46
  • четверг
  • 23 апреля 2020

Сама певица пока в больнице

Телеведущий и историк моды Александр Васильев сообщил, что водитель Надежды Бабкиной, а также его жена и ребенок заразились COVID-19. 
"Настолько слаба, что не может говорить": Васильев о состоянии Бабкиной

"Можно сказать, я легко отделался, - заявил kp.ru Васильев, который недавно выписался из больницы. - В "Модном приговоре" все здоровы, кроме Надежды Георгиевны. А вот у ее водителя и всей его семьи - жены и сына - обнаружили коронавирус". Как они себя чувствуют, он не знает. 

Александр Васильев надеется, что Бабкину скоро выпишут из больницы. Недавно он сказал, что это может произойти через две-три недели. 

По его словам, команда "Модного приговора" отсняла апрельские выпуски шоу. Когда продолжатся съемки, неизвестно. 

Представитель Бабкиной сообщил, что народная артистка РСФСР идет на поправку. "Надежда Георгиевна в сознании, она говорить может. Ей это пока трудно, но она позвонила самому близкому человеку - сыну, все хорошо", - цитирует Антона Собянина РИА Новости

Напомним, Надежду Бабкину госпитализировали 1 апреля. У артистки диагностировали двустороннюю пневмонию. Александр Васильев попал в Коммунарку с таким же диагнозом. Результаты их теста на коронавирус оказались отрицательными. 

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