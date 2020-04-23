Водитель Бабкиной и его семья заразились коронавирусом

Сама певица пока в больнице

Телеведущий и историк моды Александр Васильев сообщил, что водитель Надежды Бабкиной, а также его жена и ребенок заразились COVID-19.

"Можно сказать, я легко отделался, - заявил kp.ru Васильев, который недавно выписался из больницы. - В "Модном приговоре" все здоровы, кроме Надежды Георгиевны. А вот у ее водителя и всей его семьи - жены и сына - обнаружили коронавирус". Как они себя чувствуют, он не знает.

Александр Васильев надеется, что Бабкину скоро выпишут из больницы. Недавно он сказал, что это может произойти через две-три недели.

По его словам, команда "Модного приговора" отсняла апрельские выпуски шоу. Когда продолжатся съемки, неизвестно.

Представитель Бабкиной сообщил, что народная артистка РСФСР идет на поправку. "Надежда Георгиевна в сознании, она говорить может. Ей это пока трудно, но она позвонила самому близкому человеку - сыну, все хорошо", - цитирует Антона Собянина РИА Новости.

Напомним, Надежду Бабкину госпитализировали 1 апреля. У артистки диагностировали двустороннюю пневмонию. Александр Васильев попал в Коммунарку с таким же диагнозом. Результаты их теста на коронавирус оказались отрицательными.

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