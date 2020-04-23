ФАС объяснила рост цен на лимоны до 500%

Начата проверка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверку из-за скачка цен на лимоны.

В марте-апреле наценка на цитрусовые доходила до 500%. Она была и у поставщиков, и у торговых сетей, пишет ТАСС.

"У нас несколько просто вопиющих фактов, когда 300%, 400% - до 500% на одном этапе доходила наценка. Это было и у сетей, и у поставщиков. И мы эти факты отфиксировали", - заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

Рост цен произошел из-за сокращения импорта на 40% и повышенным спросом среди населения в период коронавируса, объяснили в ФАС.

"К сожалению, у нас время от времени всплывают всяческие фейки относительно полезных свойств тех или иных продуктов в период коронавируса", - заметил Тенишев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"