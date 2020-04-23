Путин отчитал банки за пустые обещания

Гражданам и бизнесу отказывают в помощи сразу или ставят невыполнимые условия

Владимир Путин заявил, что обещания поддержки экономики и граждан не должны оставаться абстрактными. По словам президента, мало объявить о принятых решения, нужно еще их и реализовать.

"Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким", - заявил президент на совещании по вопросам банковского кредитования экономики.

По его словам, реализация мер поддержки столкнулась с очевидными проблемами. Граждане не могут получить кредитные каникулы, а бизнес - льготные кредиты. Банки им либо сразу отказывают, либо тянут время, либо предъявляют невыполнимые требования, перечислил Путин.

"И это - далеко не единичные случаи", - заявил глава государства, добавив, что обещанная помощь должна приходить вовремя. Слова Путина приводит ТАСС.

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