Двухлетний сын Миддлтон стал ее копией

Он умилил поклонников королевской семьи

Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали в Instagram фотографии своего младшего сына Луи, которому 23 апреля исполнилось два года.

Герцоги Кембриджские обнародовали снимки, на которых улыбающийся Луи показывает ладошки, покрытые краской. Левой рукой он приложился к листу бумаги, оставив на нем яркий след.

На этом шаловливый малыш не остановился. Он испачкал в краске щеки и губы, отчего получил несказанное удовольствие. При этом Луи как-то умудрился не испачкать свою рубашку. Видимо, королевские манеры все-таки дали о себе знать.

Многие решили, что Луи похож на маму и на дедушку по материнской линии - Майкла Фрэнсиса Миддлтона. По мнению британцев, принц растет копией красавицы-мамы.

- Он такой милый, - пишут в комментариях.

- Даже королевские карапузы остаются карапузами.

- Он так быстро вырос.

- Как он умудрился не запачкать рубашку?

- Мамины глаза, мамина улыбка.

Напомним, что принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают трех детей. Принц Джордж родился в 2013 году, принцесса Шарлотта в 2015 году, а принц Луи в 2018.

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