Двухлетний сын Миддлтон стал ее копией

Он умилил поклонников королевской семьи
Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали в Instagram фотографии своего младшего сына Луи, которому 23 апреля исполнилось два года.
Герцоги Кембриджские обнародовали снимки, на которых улыбающийся Луи показывает ладошки, покрытые краской. Левой рукой он приложился к листу бумаги, оставив на нем яркий след.
На этом шаловливый малыш не остановился. Он испачкал в краске щеки и губы, отчего получил несказанное удовольствие. При этом Луи как-то умудрился не испачкать свою рубашку. Видимо, королевские манеры все-таки дали о себе знать.
Многие решили, что Луи похож на маму и на дедушку по материнской линии - Майкла Фрэнсиса Миддлтона. По мнению британцев, принц растет копией красавицы-мамы.
- Он такой милый, - пишут в комментариях.
- Даже королевские карапузы остаются карапузами.
- Он так быстро вырос.
- Как он умудрился не запачкать рубашку?
- Мамины глаза, мамина улыбка.
Напомним, что принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают трех детей. Принц Джордж родился в 2013 году, принцесса Шарлотта в 2015 году, а принц Луи в 2018.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"