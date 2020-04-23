ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России предложили закрыть на карантин дома престарелых и интернаты

15:22
  • четверг
  • 23 апреля 2020

Коронавирус диагностирован у 457 проживающих в интернатах в разных регионах

Минтруд рекомендовал закрыть на карантин стационарные учреждения социального обслуживания, где проживают пожилые россияне – дома престарелых, а также психоневрологические и другие интернаты. Работникам предложено изолироваться вместе с проживающими посменно, на 14 дней.

Путин отчитал банки за пустые обещания
Мишустин рассказал о мерах поддержки многодетных семей
Собянин открыл коронавирусный стационар в клиническом госпитале МВД

"Мы направили телеграмму во все регионы с рекомендацией закрыть на полный карантин стационарные организации вместе с сотрудниками этих организаций", - сказала замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина (цитата по ТАСС).

Стационарные учреждения для пожилых граждан уже полностью закрыты на карантин в 29 регионах, частично - в 46, в 23 регионах администрации готовят их к закрытию. 

Минтруд также призывает обеспечить повышенные выплаты и надбавки для финансовой поддержки сотрудников, которые уходят на двухнедельный карантин.

В настоящее время COVID-19 диагностирован у 457 проживающих в 16 психоневрологических и других интернатах на территории семи регионов России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Дом престарелых
Дом престарелых
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.