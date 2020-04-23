В России предложили закрыть на карантин дома престарелых и интернаты

Коронавирус диагностирован у 457 проживающих в интернатах в разных регионах

Минтруд рекомендовал закрыть на карантин стационарные учреждения социального обслуживания, где проживают пожилые россияне – дома престарелых, а также психоневрологические и другие интернаты. Работникам предложено изолироваться вместе с проживающими посменно, на 14 дней.

"Мы направили телеграмму во все регионы с рекомендацией закрыть на полный карантин стационарные организации вместе с сотрудниками этих организаций", - сказала замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина (цитата по ТАСС).

Стационарные учреждения для пожилых граждан уже полностью закрыты на карантин в 29 регионах, частично - в 46, в 23 регионах администрации готовят их к закрытию.

Минтруд также призывает обеспечить повышенные выплаты и надбавки для финансовой поддержки сотрудников, которые уходят на двухнедельный карантин.

В настоящее время COVID-19 диагностирован у 457 проживающих в 16 психоневрологических и других интернатах на территории семи регионов России.

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