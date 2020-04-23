ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Отмена вакцинации из-за COVID-19 грозит смертельными эпидемиями

15:27
  • четверг
  • 23 апреля 2020

С предупреждением выступила ВОЗ

Сбой в работе служб вакцинации, возникший из-за пандемии коронавируса, может привести к вспышкам опасных инфекционных  заболеваний. Возрастает риск эпидемий таких болезней, как корь и полиомиелит, предупреждает Всемирная организация здравоохранения.
Врач рассказала о влиянии прививки БЦЖ на смертность от коронавируса

В ВОЗ напомнили, что, к примеру, вспышка кори в 2019 году в Демократической Республике Конго унесла более 6 тысяч жизней. При этом в других странах до пандемии коронавируса был достигнут огромный прогресс в обеспечении иммунизации детей. В 2018 году 86% детей в возрасте до пяти лет были вакцинированы от дифтерии, столбняка и коклюша. В 2000 году охват вакцинацией составлял 72%.

"Закрытие служб иммунизации вследствие пандемии COVID-19 чревато риском вспышек болезней, которые можно предотвратить при помощи безопасных и эффективных вакцин", - отмечается в заявлении ВОЗ. Оно приурочено к начинающейся 24 апреля ежегодной Всемирной неделе иммунизации.

В заявлении подчеркивается, что нынешний уровень вакцинации все еще не дотягивает до 95-процентного охвата, который необходим для полной защиты от вспышек этих заболеваний. ВОЗ призывает власти всех стран начать срочные программы вакцинации там, где их работа была прервана.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.