Отмена вакцинации из-за COVID-19 грозит смертельными эпидемиями

С предупреждением выступила ВОЗ

Сбой в работе служб вакцинации, возникший из-за пандемии коронавируса, может привести к вспышкам опасных инфекционных заболеваний. Возрастает риск эпидемий таких болезней, как корь и полиомиелит, предупреждает Всемирная организация здравоохранения.

В ВОЗ напомнили, что, к примеру, вспышка кори в 2019 году в Демократической Республике Конго унесла более 6 тысяч жизней. При этом в других странах до пандемии коронавируса был достигнут огромный прогресс в обеспечении иммунизации детей. В 2018 году 86% детей в возрасте до пяти лет были вакцинированы от дифтерии, столбняка и коклюша. В 2000 году охват вакцинацией составлял 72%.

"Закрытие служб иммунизации вследствие пандемии COVID-19 чревато риском вспышек болезней, которые можно предотвратить при помощи безопасных и эффективных вакцин", - отмечается в заявлении ВОЗ. Оно приурочено к начинающейся 24 апреля ежегодной Всемирной неделе иммунизации.

В заявлении подчеркивается, что нынешний уровень вакцинации все еще не дотягивает до 95-процентного охвата, который необходим для полной защиты от вспышек этих заболеваний. ВОЗ призывает власти всех стран начать срочные программы вакцинации там, где их работа была прервана.

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