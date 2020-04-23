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Москвичам могут разрешить одиночные пробежки по утрам

15:36
  • четверг
  • 23 апреля 2020

В ряде стран Европы сделали послабление

Власти Москвы рассмотрят возможность разрешить одиночные занятия спортом в утренние часы во время режима самоизоляции.

Об этом заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк. По утрам на улице заведомо мало людей.

Сейчас одиночные занятия спортом разрешены в ряде стран Европы. Например, в Италии, Франции, Германии, Нидерландах, Бельгии. При этом жители обязаны проводить тренировки рядом с домом, не снимая маску и соблюдая социальную дистанцию, уточняет ТАСС.  

С 30 марта в Москве действует режим полной самоизоляции. Гражданам разрешено ходить в близлежащие магазин и аптеку, выносить мусор и выгуливать собаку в пределах 100 метров от дома. С 15 апреля для передвижения по городу нужен специальный пропуск.

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