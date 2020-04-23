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Госдолг США достиг рекордного уровня

15:31
  • четверг
  • 23 апреля 2020

Он превысил 24 трлн долларов

В США растет государственный долг. По данным местных СМИ, он уже достиг 24,5 триллиона долларов – это рекордный уровень. Так, с начала этого года госдолг увеличился на полтора триллиона долларов.

Как пишет "Газета.Ru", главная причина роста задолженности – меры, которые принимаются по борьбе с пандемией COVID-19.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о временном запрете иммиграции в страну из-за негативного влияния коронавируса на экономику Штатов.

О ситуации в США смотрите репортаж "ТВ Центра":

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