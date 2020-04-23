Что происходит в коронавирусных больницах глазами врачей. Видео

Ситуация остается напряженной

В распоряжении "ТВ Центра" оказалась видеозапись от врачей, которые работают в так называемой красной зоне в больницах, куда привозят пациентов с коронавирусом.

Общее число заболевших в России достигло 62773. За минувшие сутки выявлено 4774 случая заражения коронавирусом. В Москве инфекцией заразились еще около двух тысяч человек. Всего в столице 33940 инфицированных. При этом около 80% новых пациентов с подтвержденным COVID-19 — люди моложе 65 лет. Из них половина — это пациенты до 45 лет.

Ситуация с коронавирусом остается напряженной. В столичные медицинские учреждения поступает все больше пациентов, которые болеют COVID-19 и нуждаются в госпитализации. Чтобы снизить нагрузку с работающих больниц, в Москве активно открывают новые стационары.

Главный врач московской клинической больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко рассказал, что в последнее время в отделение реанимации поступает много молодых пациентов в крайне тяжелом состоянии.

Медик сообщил: чтобы снизить прирост больных нужно прекратить лишние контакты. "Тем самым вы сохраните и себе жизнь, и жизнь своим близким", — приводит его слова РИА Новости.

Накануне мэр Москвы, заместитель председателя координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве России Сергей Собянин заявил, что при нынешних темпах распространения пандемии в стране лимит коечного фонда в 80 тысяч в российских больницах будет заполнен уже в мае.

При этом, по данным ряда экспертов, пик заражения коронавирусом в столице может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже. В этих условиях по-прежнему важно строго соблюдать режим самоизоляции и не выходить на улицу без особой необходимости. Это поможет остановить распространение коронавируса.

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