ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Не усидели: индекс самоизоляции в Москве снизился

16:01
  • четверг
  • 23 апреля 2020

Почти половина москвичей – на улицах

Индекс самоизоляции в Москве снизился 23 апреля по сравнению с предыдущим днем. По данным сервиса от компании "Яндекс", режима придерживаются около половины от общего числа москвичей.
В России предложили закрыть на карантин дома престарелых и интернаты

Сервис показывает значение уровня городской активности, которое измеряется в промежутке от 0 до 5, в 3,1 – по состоянию на 15:00. "На улице есть люди", - сообщает "Яндекс".

Жители столицы независимо от возраста до 1 мая обязаны не покидать своих жилищ. Власти принимают меры, чтобы сократить число передвижений граждан по городу. Так, с 15 апреля для передвижения по Московской области и Москве на общественном транспорте, личном автомобиле или такси необходимо иметь электронный пропуск.

Средний уровень самоизоляции отмечает сервис и в большинстве городов Московской области. В Железнодорожном и Лобне показатель – 3,5, в Балашихе, Люберцах и Красногорске – 3,3. Самый низкий уровень самоизоляции – около двух - в Ногинске , Солнечногорске, Дубне, Клину и Ступино.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Меры по предотвращению распространения коронавируса в Москве
Меры по предотвращению распространения коронавируса в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.