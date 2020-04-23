Не усидели: индекс самоизоляции в Москве снизился

Почти половина москвичей – на улицах

Индекс самоизоляции в Москве снизился 23 апреля по сравнению с предыдущим днем. По данным сервиса от компании "Яндекс", режима придерживаются около половины от общего числа москвичей.

Сервис показывает значение уровня городской активности, которое измеряется в промежутке от 0 до 5, в 3,1 – по состоянию на 15:00. "На улице есть люди", - сообщает "Яндекс".

Жители столицы независимо от возраста до 1 мая обязаны не покидать своих жилищ. Власти принимают меры, чтобы сократить число передвижений граждан по городу. Так, с 15 апреля для передвижения по Московской области и Москве на общественном транспорте, личном автомобиле или такси необходимо иметь электронный пропуск.

Средний уровень самоизоляции отмечает сервис и в большинстве городов Московской области. В Железнодорожном и Лобне показатель – 3,5, в Балашихе, Люберцах и Красногорске – 3,3. Самый низкий уровень самоизоляции – около двух - в Ногинске , Солнечногорске, Дубне, Клину и Ступино.

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