Коронавирус разрушил 18-летний брак Джулии Робертс

Семья не выдержала совместной самоизоляции

Американская актриса Джулия Робертс собралась разводиться со своим мужем, кинооператором Дэниэлом Модером, с которым прожила в браке 18 лет.

По данным портала TCH, актриса намерена подать заявление, как только власти снимут карантин, введенный из-за COVID-19. Паре пришлось спасаться от коронавируса в общем доме. Режим самоизоляции еще больше усугубил кризис в отношениях Джулии и Дэниэла.

Рберст и Модер поженились 4 июля 2002 года. Спустя два года у пары родилась двойня - девочка Хэзел Патриша и мальчик Финнеас Уолтер. В 2007 году на свет появился еще один ребенок – мальчик Генри Дэниел Модер.

Как сообщают таблоиды, актриса и кинооператор не были идеальной парой. Джулия контролировала каждый шаг мужа, проверяла его телефонную книжку. А Дэниэл не поддержал супругу в сложный период, когда у нее умерла мать.

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