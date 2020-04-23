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Роспотребнадзор разъяснил механизм снятия ограничений с кафе и ресторанов

16:35
  • четверг
  • 23 апреля 2020

Возвращение к нормальной работе будет постепенным

Снимать ограничения с предприятий общепита – в частности, с кафе и ресторанов – в России будут постепенно. Рекомендации разработал Роспотребнадзор.
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Сейчас общепит работает только в режиме доставки. Когда же угрозв распространения коронавируса уменьшится, предприятиям разрешат принимать посетителей – но на ограниченной площади и с небольшим количеством людей в зале.

"Подобные рекомендации призваны снизить риски инфицирования при посещении общественных мест и предусматривают поэтапный выход из режима ограничений", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Позже, на этапе стойкой тенденции к снижению угрозы распространения COVID-19 в регионе, будет разрешены массовые мероприятия. Столы можно будет располагать на расстоянии 1-2 метра. Обычные нормативные требования к предприятиям общепита начнут действовать после окончательной ликвидации угрозы заражения.

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