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В Москве коронавирусные отделения развернуты уже в 57 стационарах

18:04
  • четверг
  • 23 апреля 2020

В четверг был открыт ещё один стационар

В столице подводят итоги первого дня автоматизированной проверки цифровых разрешений. Уже около двух миллионов человек внесли данные транспортных карт в систему. Автомобилистам также нужно привязать номер своей машины к электронному разрешению. Напомним, за передвижение по городу без QR кода предусмотрены штрафы. Такая система позволяет контролировать режим самоизоляции и избегать распространение вируса. Стоит отметить, что в Москве заболевших с короновирусом лечат уже 57 клиниках. В четверг был открыт ещё один стационар на базе госпиталя МВД России. Его посетил Сергей Собянин.

Меньше двух недель понадобилось, чтобы перепрофилировать клинический госпиталь МВД, в инфекционный стационар, который уже сегодня начнет прием пациентов с коронавирусом. Он сможет принять 330 человек, 30 коек - в реанимации, передает "ТВ Центр".

В этом отделении будут принимать больных в тяжелом состоянии. "Особая его ценность в том, что оно прилегает к приемному отделению и в сортировке поступающих пациентов будут участвовать непосредственно врачи реаниматологи, забирая тех, кому нужна реанимационная помощь немедленно", - отметил Собянин.

Бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты и прошли переобучение. В штате 235 врачей и 414 человек среднего медперсонала. Сергей Собянин поблагодарил их за вклад.

В Москве работают уже 57 специализированных стационаров. В НИИ Склифосовского разработали экспериментальную методику лечения - с применением гелия. Он нормализует газовый состав крови и восстанавливает кислотно-щелочное равновесие, что предотвращает кислородное голодание и минимизирует осложнения на легкие. Продолжается разработка вакцины. В центре вирусологии "Вектор" сформировали три группы добровольцев, которые её будут тестировать. В каждой по 70 человек, в возрасте от 18 до 60 лет, без хронических заболеваний, большая часть - это сами разработчики препарата. Один из добровольцев Алексей Кабанов в пример ставит известных вирусологов Смородинцева и Чумакова, которые испытали на себе вакцину от полиомиелита.

В Москве - огромном мегаполисе -  всё больше людей госпитализируют с подозрением на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. За прошедшие сутки 1900, днём ранее - 1800, а до этого было 1300.

Все эти цифры говорят о том, как важно неукоснительно соблюдать режим самоизоляции, а также, что нагрузка на систему здравоохранения и конкретно на врачей увеличивается. Они круглосуточно на посту. Живут в гостинице.

Система контроля за соблюдением самоизоляции в Москве, которая теперь автоматизирована, работает. Ни на одной из станций метро нет скоплений людей. В Москве более полутора миллионов человек привязали транспортные карты к цифровому пропуску.

"У нас в целом с момента ввода электронных пропусков снизился поток больше чем на 500 тысяч людей. Это говорит об эффективности этой системы", — сказал Собянин.

Проехать в метро можно только по "Тройке", "Стрелке" и социальной карте. Разовые билеты и банковские карты временно не работают, так же, как и проездные москвичей старше 65 лет, школьников и студентов. Перед теми, кто не привязал транспортную карту к пропуску, просто не откроется турникет.

Новые правила действуют на всех видах общественного транспорта. Там, где нет турникетов - в автобусах, трамваях - пассажиров проверяют контролеры. Автомобилистам нужно привязать к цифровому пропуску госномер. Столичный опыт перенимают по всей России. В Минкомсвязи сообщили, что заявки на подключение к системе уже подал 21 регион.

Виктор Прокушев, Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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