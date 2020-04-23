Шоу продолжается: Саакашвили пообещал не конфликтовать с Зеленским

Скандальный политик может создать большие проблемы президенту Украины

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области и теперь, без пяти минут вице-премьер Украины Михаил Саакашвили дал интервью журналистам в преддверии своего возможного назначения. Он сообщил, что не намерен действовать как раньше - работая с Порошенко, и пообещал не устраивать шоу и не конфликтовать с действующим главой государства.

О своем назначении на пост вице-премьера по вопросам реформ Михаил Саакашвили сообщил на своей странице в соцсети. Правда, нюанс - президент Зеленский пока назначение не прокомментировал. Зато Сам Саакашвили пришёл в прямой эфир украинского телеканала, чтобы рассказать, как будет работать.

"Я пойду против политической системы. Пойду вместе с президентом Зеленским, потому что еще раз говорю - у него очень правильные инстинкты, правильные намерения, правильные движения. Вот и все", - сказал Саакашвили.

Что господин Саакашвили называет правильными движениями – пока не совсем понятно. Прошел год работы Владимира Зеленского, а политика в стиле Порошенко продолжается. Никакого урегулирования на Донбассе, да и о делах внутри страны тоже нельзя сказать ничего нового.

"Уже разгоняют тему, что Саакашвили сейчас придет и, как раньше, когда сначала был в хороших отношениях с Порошенко, потом нападал на Порошенко, и сейчас через три-четыре месяца нападет на Зеленского, будет его в чем-то обвинять. Это полная чушь", - сказал Саакашвили.

Получается, Саакашвили возвращается туда, откуда его выгнали. У Саакашвили - бывшего грузинского президента, позже одесского губернатора, буквально изгнанного с позором с Украины - в этот раз другие задачи и он отлично понимает, для чего он нужен именно сейчас. Зеленскому нужен человек для налаживания отношений с Западом - и Саакашвили тут удачно подвернулся, готовый вернуться туда, откуда его с позором прогнали. У политика всегда были хорошие отношения с американскими элитами. Пресс-служба Зеленского подтвердила это.

Однако скандальный политик может создать большие проблемы Зеленскому. Он вряд ли удовлетворится ролью посыльного между Украиной и МВФ. Захочет премьерское кресло, а там и до президента недалеко. Все это уже было. И многие бывшие и нынешние чиновники это хорошо помнят.

Как рассказал в своем интервью Саакашвили, вопрос о его назначении Рада может рассмотреть уже в пятницу. Депутаты же сообщили, что президентское представление на его назначение пока не поступало, хотя документы готовятся. На поддержку президентской фракции в этом вопросе не стоит рассчитывать. Там пока попросту не знают, как реагировать.

"Сейчас мнение фракции разделилось. Лично я буду определяться после того, как увижу стратегии и что будут делать дальше. Пока я не понимаю, зачем Саакашвили, человеку с большой буквы, должность вице-премьера. И мы помним, как вот такая миграция не украинцев уже показала свою неэффективность", - рассказал депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура.

Слово "неэффективность" для Украины стало синонимом "стабильности". Что собирается менять в стране господин Саакашвили, пока не ясно. Зато ясно другое - Саакашвили – шоумен и его шоу продолжается. Получится ли дуэт с Зеленским - пока вопрос открытый.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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