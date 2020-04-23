В Москве запустили приложение для лечащихся дома от коронавируса

Оно уже доступно в Google Play

Сервисом "Социальный мониторинг" на телефоне теперь могут пользоваться пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19, которые выбрали лечение на дому. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Отмечается, что приложение "Социальный мониторинг" уже доступно в Google Play. В App Store оно появится в ближайшее время.

"Приложение "Социальный мониторинг" создано специально для пациентов с COVID-19, которые лечатся в домашних условиях. Оно позволяет жителям Москвы, у которых болезнь протекает в легкой форме, оставаться дома в комфортных условиях и при этом информировать о добросовестном соблюдении карантина", - говорится в сообщении.

Все данные, передаваемые приложению, определены согласием, которое пациент лично подписывает перед началом лечения на дому. Информация хранится на территории России. После выздоровления пациента данные подлежат уничтожению.

"Использовать приложение для горожан, не болеющих коронавирусом, мы не планируем. Более того, если пользователь не является пациентом с COVID-19, приложение не позволит ему авторизоваться и получить доступ к функционалу", — сообщил руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

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