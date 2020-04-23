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Цены на лимоны пообещали стабилизировать в мае

17:00
  • четверг
  • 23 апреля 2020

На рынке будет больше предложений

Ретейлеры пообещали стабилизировать цены на лимоны в течение мая. Как сообщили представители компаний X5 Retail Group и "Ашан" во время видеоконференции с ФАС, к этому времени на рынке появится больше предложений от производителей.
ФАС объяснила рост цен на лимоны до 500%

"Мы ожидаем стабилизации цен на 22-й неделе, когда предложений будет больше на рынке. Я думаю, что цена закупки будет ниже 200 рублей", - отметил представитель "Ашана".

В свою очередь, представитель X5 Retail Group признал, что цена еще не нормализовалась. Основным фактором, который повлиял на повышение стоимости, стало ограничение поставок из Турции, Китая и Узбекистана. В компании ожидают нормализации к 19 неделе – тогда пойдут новые поставки.

TVC.ru сообщал ранее, что Федеральная антимонопольная служба проведет проверку из-за скачка цен на лимоны. В марте-апреле наценка на цитрусовые доходила до 500% - как у поставщиков, так и у торговых сетей. Рост цен объяснили снижением поставок из Турции, которая традиционно является основным поставщиком лимонов на российский рынок. Повлиял и возросший спрос, причиной которого стала информация о пользе лимонов в борьбе с коронавирусом.

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