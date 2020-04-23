В России создали систему уничтожения коронавируса

Инфекцию убивает искусственный туман

Уничтожение коронавируса с помощью искусственного тумана – таков принцип действия инновационной системы, разработанной в Кузбассе. В Научно-образовательном центре "Кузбасс" представили два варианта установки: переносной, для обработки помещений любого размера и стационарный - для дезинфекции рабочего места площадью до 16 квадратных метров.

"Система туманообразования позволит распылять антисептические вещества над рабочей зоной с заданной периодичностью и точным объемом дезинфицирующего средства", - отмечается в сообщении пресс-службы администрации Кемеровской области.

Подчеркивается, что такой способ обеззараживания позволит не только экономить антисептики, но и точно рассчитывать концентрацию обеззараживающих средств, а также периодичность воздействия. Кроме того, дезинфекция с помощью искусственного тумана в шесть раз быстрее ручной обработки. Немаловажно, что автоматическое распыление позволяет избежать прямого контакта человека с химией, передает РИА Новости.

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