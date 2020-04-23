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Зеленский нашел занятие сидящим на карантине украинцам

17:58
  • четверг
  • 23 апреля 2020

Народу предложили готовиться к встрече иностранных туристов

Время на карантине надо провести с пользой, "прокачивая" свои навыки, уверен президент Украины. Владимир Зеленский призвал украинцев повышать уровень владения иностранными языками.
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Лидер Незалежной напомнил согражданам, что ООН объявила 23 апреля ООН Международным днем английского и испанского языка.

"Обязательно наступит день, когда все это закончится и к нам в страну смогут приехать иностранные туристы. Давайте за время карантина повысим свой уровень иностранного языка и встретим гостей чистым и безупречным Welcome to Ukraine", - сказал Зеленский в видеообращении.

На Украине зафиксировано 7,17 тысячи случаев COVID-19. Жертвами коронавируса стали 187 пациентов, выздоровели 504 человека. Карантин в стране был ужесточен 6 апреля. Гражданам запретили собираться на улице в группы более двух человек, гулять в парках и на набережных, посещать спортивные и детские площадки.

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