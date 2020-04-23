Автомобилям из регионов в Москве уделят особое внимание при проверке пропусков

Эта мера должна снизить вероятность распространения нового типа коронавируса

При проверке цифровых пропусков в Москве повышенное внимание уделят автомобилям с региональными номерами. То же касается и машин с иностранными регистрационными знаками. Как отмечается в сообщении, опубликованном на официальном портале мэра и правительства столицы, такая мера должна снизить вероятность распространения нового типа коронавируса.

"Водителям автомобилей с иностранными номерами, а также зарегистрированным не в Московском регионе, будет уделено повышенное внимание при проверке данных о нарушителях режима самоизоляции, зафиксированных с помощью камер фотовидеофиксации", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что, если после дополнительной проверки информация о нарушениях подтвердится, водителям выпишут штраф на сумму 5 тысяч рублей.

В московской администрации напомнили, что в первый день автоматического контроля за передвижением транспортных средств в столице выявили 230 тысяч автомобилей, водители которых не оформили цифровые пропуска. Нарушителей засекли камеры фотовидеофиксации.

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