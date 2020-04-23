ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Автомобилям из регионов в Москве уделят особое внимание при проверке пропусков

18:26
  • четверг
  • 23 апреля 2020

Эта мера должна снизить вероятность распространения нового типа коронавируса

При проверке цифровых пропусков в Москве повышенное внимание уделят автомобилям с региональными номерами. То же касается и машин с иностранными регистрационными знаками. Как отмечается в сообщении, опубликованном на официальном портале мэра и правительства столицы, такая мера должна снизить вероятность распространения нового типа коронавируса.
Собянин отметил эффективность автоматического контроля пропусков

"Водителям автомобилей с иностранными номерами, а также зарегистрированным не в Московском регионе, будет уделено повышенное внимание при проверке данных о нарушителях режима самоизоляции, зафиксированных с помощью камер фотовидеофиксации", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что, если после дополнительной проверки информация о нарушениях подтвердится, водителям выпишут штраф на сумму 5 тысяч рублей.

В московской администрации напомнили, что в первый день автоматического контроля за передвижением транспортных средств в столице выявили 230 тысяч автомобилей, водители которых не оформили цифровые пропуска. Нарушителей засекли камеры фотовидеофиксации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Проверка цифровых пропусков у автомобилистов в Москве
Проверка цифровых пропусков у автомобилистов в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.