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Собянин: мы не вышли на плато по коронавирусу

18:31
  • четверг
  • 23 апреля 2020

Большинство москвичей ведут себя ответственно, сообщил мэр

Москва "не прошла и середину пути" в борьбе с COVID-19. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил мэр столицы Сергей Собянин.
В Москве коронавирусные отделения развернуты уже в 57 стационарах

"Я, к сожалению, не могу сказать, что мы вышли на плато или что у нас какая-то позитивная динамика", - сказал мэр.

В то же время он указал, что городе "нет какой-то драматической ситуации". "При этом мы видим каждый день 8-10-12 - до 15% идет рост заболеваемости, причем это те, кто уже получил диагноз "коронавирус" за счет лабораторных исследований", - приводит слова Собянина ТАСС.

Мэр отметил, что большинство москвичей ведут себя очень ответственно. "Это дает возможность нам не ужесточать меры, которые принимаются в административном порядке. Режим оптимален на сегодняшний день для ситуации в нашем городе", - сказал Собянин.

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