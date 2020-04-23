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Собянин: решение по электронным пропускам принималось непросто

18:50
  • четверг
  • 23 апреля 2020

Было понимание, что это сложная ограничительная мера, отметил мэр

Мэр столицы Сергей Собянин в пятницу рассказал, как принималось решение о введении цифровых пропусков в Москве.
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"Очень непросто мы принимали решение по электронным пропускам. Более того, мы откладывали день за днем, неделя за неделей", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, было понимание, что это сложная ограничительная мера, "очень психологически непростая", передает РИА Новости.

Напомним, с 15 апреля для поездок по столице и области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск.

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