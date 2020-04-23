Собянин оценил эффективность введенных в Москве мер против коронавируса

Они результативнее, чем в других городах мира

Меры по борьбе с COVID-19, предпринятые властями Москвы, оказались более эффективными, чем в других городах мира. Результат шагов столичной администрации оценил мэр Сергей Собянин.

"Я считаю, что те меры, которые мы ввели, либо более эффективны, чем в других городах мира, либо более адекватны той угрозе, которую мы имеем", - сказал столичный градоначальник в эфире телеканала "Россия-24".

В то же время, признал Собянин, ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Москве не улучшается, а, наоборот, нарастает. По словам мэра, об этом свидетельствует целый ряд факторов. Драматического роста заболеваемости коронавирусом нет. Однако число зараженных растет ежедневно на 15%, сообщил мэр Москвы.

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