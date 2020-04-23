ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин оценил эффективность введенных в Москве мер против коронавируса

18:35
  • четверг
  • 23 апреля 2020

Они результативнее, чем в других городах мира

Меры по борьбе с COVID-19, предпринятые властями Москвы, оказались более эффективными, чем в других городах мира. Результат шагов столичной администрации оценил мэр Сергей Собянин.
Собянин отметил эффективность автоматического контроля пропусков

"Я считаю, что те меры, которые мы ввели, либо более эффективны, чем в других городах мира, либо более адекватны той угрозе, которую мы имеем", - сказал столичный градоначальник в эфире телеканала "Россия-24".

В то же время, признал Собянин, ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Москве не улучшается, а, наоборот, нарастает. По словам мэра, об этом свидетельствует целый ряд факторов. Драматического роста заболеваемости коронавирусом нет. Однако число зараженных растет ежедневно на 15%, сообщил мэр Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Противоэпидемическая обработка
Противоэпидемическая обработка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.