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Собянин: объем тестирования на COVID-19 в Москве будет наращиваться

19:03
  • четверг
  • 23 апреля 2020

Решается проблема с расходными материалами

В Москве будет наращиваться тестирование на коронавирус. На прошлой неделе ежедневное число тестов сократилось, однако в дальнейшем количество увеличится, сообщил мэр столицы. Сергей Собянин пояснил, что проблема – в расходных материалах для тестов.
Собянин: мы не вышли на плато по коронавирусу

"Мы были вынуждены на той неделе на пять тысяч тестов уменьшить объем ежедневного тестирования, потому что их просто нет в мире. С трудом заключаем контракты и вытаскиваем из-за рубежа все расходные материалы, которые нужны для этого. Но, однако, нам удается, мы сейчас снова будет наращивать количество тестов в Москве", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

Мэр Москвы также сообщил, что в столице в борьбе с коронавирусом задействовано несколько десятков тысяч медиков. При этом, заверил Собянин, вся экстренная медицинская помощь оказывается в полном объеме.

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