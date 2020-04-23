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О прогулках забыть: Собянин допустил ужесточение ограничительных мер в столице

19:26
  • четверг
  • 23 апреля 2020

Усиление будет точечным

Ограничительные меры, введенные в Москве из-за коронавируса, могут ужесточить. Однако ужесточение будет не общим, а точечным, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин: решение по электронным пропускам принималось непросто

"Действительно, есть всегда возможность ужесточения режима. Но оно должно быть обосновано. Если до введения пропусков мы делали это фронтально, то сегодня это можно делать точечно", - сказал столичный градоначальник в эфире телеканала "Россия-24".

Разрешать москвичам прогулки в условиях самоизоляции, по мнению Собянина, рискованно. Мэр убежден, что город на следующий день "погрузится в пучину эпидемии".

"Давайте представим себе, что завтра я издаю изменение к указу и говорю: прогулки москвичам с детьми во дворе, в парке, на улицах разрешаются. Как это будет выглядеть: двор дома, в котором проживают 3-4 тысячи людей, из них около тысячи детей - все вываливаются на прогулку", - сказал Собянин. Мэр убежден, что это приведет к еще большему распространению коронавирусной инфекции.

Собянин напомнил: чтобы пойти в магазин, аптеку или погулять с собакой, не требуется электронных пропусков. Весь расчет - на самодисциплину горожан.

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