О прогулках забыть: Собянин допустил ужесточение ограничительных мер в столице

Усиление будет точечным

Ограничительные меры, введенные в Москве из-за коронавируса, могут ужесточить. Однако ужесточение будет не общим, а точечным, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Действительно, есть всегда возможность ужесточения режима. Но оно должно быть обосновано. Если до введения пропусков мы делали это фронтально, то сегодня это можно делать точечно", - сказал столичный градоначальник в эфире телеканала "Россия-24".

Разрешать москвичам прогулки в условиях самоизоляции, по мнению Собянина, рискованно. Мэр убежден, что город на следующий день "погрузится в пучину эпидемии".

"Давайте представим себе, что завтра я издаю изменение к указу и говорю: прогулки москвичам с детьми во дворе, в парке, на улицах разрешаются. Как это будет выглядеть: двор дома, в котором проживают 3-4 тысячи людей, из них около тысячи детей - все вываливаются на прогулку", - сказал Собянин. Мэр убежден, что это приведет к еще большему распространению коронавирусной инфекции.

Собянин напомнил: чтобы пойти в магазин, аптеку или погулять с собакой, не требуется электронных пропусков. Весь расчет - на самодисциплину горожан.

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