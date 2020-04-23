Переполненную реанимацию московской больницы сняли на видео

Видео снял главврач клинической больницы №15

В России за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 4774 человек. Это чуть меньше, чем накануне. Заболевшие выявлены в 81-ом регионе. Роспотребнадзор сообщает: проведено свыше двух миллионов 400 тысяч лабораторных исследований. Около 150 тысяч тестов за день. Под постоянным медицинским наблюдением находится 151 тысяча человек.

Говорить о том, что Россия вышла на плато или же подходит к пику коронавируса, пока слишком рано. Цифры не обнадёживают. За последние сутки в нашей стране зафиксировано 4 774 новых случая "Ковид-19". Заражённые есть во всех 85 субъектах федерации. Больше всего заболевших по-прежнему в столице - в Москве подтверждены почти 34 тысячи инфицированных. За последние сутки - плюс 1 959.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает: в Москве возобновился рост числа госпитализированных. На прошлой неделе ситуация была относительно стабильная - в больницы попадали около 1300 человек, сегодня показатель достиг 1900 в сутки. Реанимации загружены. Это видео снял главврач клинической больницы №15 - только так, глазами докторов, можно понять, что происходит за закрытыми дверями красной зоны. Десятки коек, некоторые пациенты подключены к ИВЛ. Вокруг снуют реаниматологи и инфекционисты. Именно так сейчас выглядит ежедневная борьба с "Ковид-19".

По последним данным, более 80% новых случаев заболевания коронавирусом в Москве - это люди моложе 65 лет. Сорок с половиной процентов - это как раз категория молодых от 18 до 45 лет. И лишь 19% - те, кого принято включать в группу риска. Эти данные в полной мере показывают, что пожилые люди как раз добросовестно соблюдают самоизоляцию и без лишней необходимости на улицу не выходят. А вот молодёжь по-прежнему продолжает считать, что эпидемия - где-то далеко и её не коснётся. Врачи, которые сейчас работают буквально на износ, устали доказывать - вирус в городе. Они готовы работать без отдыха, не видеть своих близких - лишь бы спасти жизни. Жить приходится на работе - медикам предоставили гостиницы и общежития.

Сейчас остаться дома - не прихоть властей, это реальная возможность не заболеть и, самое главное, не заразить своих близких. Прогулки и шашлыки никуда не денутся. Лишь ограничив круг общения, можно остановить болезнь и помочь врачам, которые сейчас работают на пределе возможностей - чтобы подарить тяжелым пациентам надежду на завтрашний день.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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