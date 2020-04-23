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В московском транспорте начнут штрафовать за нарушение социальной дистанции

20:16
  • четверг
  • 23 апреля 2020

Сумма штрафа – 5 тысяч рублей

Несоблюдение предписанной социальной дистанции в общественном транспорте Москвы будет караться штрафом. Выявлять нарушителей будут контролеры и полиция,, сообщили в учреждении "Организатор перевозок".
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"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой усиливается контроль за соблюдением требований указа мэра. Контролеры ГКУ "Организатор перевозок" совместно с полицией начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции", -  цитирует представителя ведомства ТАСС.

Как сообщалось, в столичном транспорте на местах для сидения нанесены яркие наклейки с текстом "Соблюдайте дистанцию, не садитесь здесь". Ранее эти правила носили рекомендательный характер, теперь же за их несоблюдение будут штрафовать.

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