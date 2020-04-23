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Главврач московской больницы показал видео из переполненной реанимации

20:35
  • четверг
  • 23 апреля 2020

Переполненную реанимацию московской больницы сняли на видео

В Москве растёт количество госпитализированных с подозрением на коронавирус, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации. Если 4 дня назад за сутки в больницы попадали около 1300 человек - на сегодня этот показатель достиг 1900. Причём почти половина пациентов в возрасте до 45 лет.

Режим самоизоляции во многих регионах страны позволяет сдерживать распространение вируса. Однако многое сейчас зависит от нас с вами. Главврач ГКБ № 15 Валерий Вечорко сам снял эти кадры в реанимации, чтобы убедить всех более ответственно относиться к введённым ограничениям.

"Последнее время очень много в отделении реанимации к нам привозят молодых пациентов в крайне тяжелом состоянии, которым требуется проведение искусственной вентиляции легких и реанимации работают в загруженном режиме. Пациентов очень много и с каждым днём становится всё больше и больше особенно молодых пациентов в возрасте 40-ка лет, которых привозят уже в тяжелом состоянии. Избежать этой ситуации можно только одним способом либо вы находитесь в режиме самоизоляции, а в случае появления каких-либо симптомов незамедлительно обращаетесь к врачу. Прекратите лишние контакты, только так можно избежать тяжелого состояния и попадания в реанимацию. Тем самым вы сохраните и себе жизнь и жизнь своим близким", - сказал он.

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