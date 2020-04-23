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Число вылечившихся от COVID-19 в Италии впервые превысило число заболевших

20:42
  • четверг
  • 23 апреля 2020

В то же время, сохраняется высокая смертность

В Италии за последние сутки вылечились от заболеваний, вызываемых коронавирусом, 3 033 человека. Число выздоровевших впервые превысило число заболевших – новых зараженных за это же время зарегистрировано 2 646. Как отметил в своем комментарии президент Высшего совета здравоохранения страны Франко Локателли, индекс заражения коронавирусом снизился до показателя 0,5-0,7.
Италия зафиксировала рекордное число выздоровлений от коронавируса

В Департаменте гражданской защиты, в то же время, отметили, что сохраняется высокая смертность. От последствий коронавирусной инфекции за последние сутки умерли 464 человека, а общее число жертв COVID-19 достигло 25 549.

При этом премьер-министр Италии Джузеппе Конте обещал до конца недели представить план возобновления коммерческой и производственной деятельности. Послабления карантина планируются уже с 4 мая – по некоторым данным, власти планируют открыть магазины, а с 18 мая - рестораны и бары.

С начала пандемии в Италии заболели 189 973 человека. Излечились 57 576 пациентов. Продолжается снижение числа госпитализированных в отделениях интенсивной терапии - их насчитывается 2 267 пациентов, передает ТАСС.

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