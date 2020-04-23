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Российские магазины ввели новые правила из-за коронавируса

21:25
  • четверг
  • 23 апреля 2020

Покупателям без масок вход запрещен

Российские магазины вводят новые правила из-за пандемии коронавируса. В частности, планируется ввести запрет на посещение без защитных масок и ввести особые часы для пожилых покупателей.
Роспотребнадзор рекомендовал торговым сетям обеспечить персонал масками

Гипермаркеты Globus уже тестируют нововведение в одном магазине – в Красногорске. В сети отметили, что пытаются предусмотреть все сложности, которые возникнут из-за запрета. Скоро его введут во всех магазинах.

"Уже несколько недель наши сотрудники работают в масках. И ровно столько же мы получаем предложения и даже требования от покупателей ограничить нахождение людей без этих средств индивидуальной защиты в торговом зале", — приводит комментарий ретейлера "Коммерсант".

Такие же меры предпримут в супермаркетах Billa, где вводят специальный контроль. А посетителей старше 65 лет будут принимать только  в особые часы — с 9 до 10 утра. Тем временем в "Ленте" и "Азбуке вкуса" пока не планируют запрещать посещение покупателям без масок. Эксперты считают, что нововведения не снизят количество покупателей в магазинах. Однако повлиять на лояльность некоторых клиентов могут.

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