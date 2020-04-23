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США признали законные интересы России в Арктике

21:44
  • четверг
  • 23 апреля 2020

Но военная активность Москвы в регионе Вашингтон нервирует

Россия входит в Арктический совет, и Вашингтон взаимодействует с Москвой в таких вопросах, как ликвидация последствий разливов нефти, поисковые и спасательные операции. США признают законные интересы России в Арктике, заявил представитель американского госдепартамента.
Атомный ледокол "Арктика" спущен на воду в Петербурге

В то же время, заявил высокопоставленный дипломат, Россия продвигает в регионе повестку, противоречащую интересам США, их союзников и партнеров.

"Мы озабочены строительством Россией военных объектов в Арктике. Российское присутствие значительно возросло за последние годы, создано арктическое командование, восстановлены аэродромы, созданы глубоководные порты, новые военные базы вдоль побережья, продолжаются усилия по развертыванию ПВО и радаров раннего обнаружения", - заявил представитель госдепа.

Ранее в российском МИДе отмечали, что к напряженности и дестабилизации ситуации в регионе ведет активность НАТО в Арктике - особенно стран-членов альянса, не относящихся к этому региону. Подчеркивалось, что НАТО активно наращивает боевую подготовку своих войск, активизируется разведывательная деятельность, напоминает ТАСС.

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