В Москве пациентов с ОРВИ обязали сдавать тест на COVID-19

Люди обязаны находиться под наблюдением врача

Всем пациентам с симптомами ОРВИ в Москве обязаны делать тест на коронавирус, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Подобные признаки могут проявляться и в случае заражения COVID-19.

"Все случаи ОРВИ, вне зависимости от их тяжести, рассматриваются как подозрение на коронавирусную инфекцию. Это требует от нас совершенно другой организации работы поликлиник. Тест на коронавирус обязаны сделать всем пациентам с симптомами ОРВИ", - заявила Ракова в эфире Первого канала. Заммэра отметила, что такие пациенты обязательно должны находиться под медицинским наблюдением.

Ранее Ракова сообщила, что больные ОРВИ могут пожаловаться на горячую линию по вопросам коронавируса в случае, если у них не взяли тест.

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