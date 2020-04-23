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Мишустин утвердил программу льготной ипотеки

22:24
  • четверг
  • 23 апреля 2020

Ставка – 6,5% годовых

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о программе субсидирования ипотечных ставок под 6,5%. Этот документ – часть из набора мер поддержки строительной отрасли, предложенного президентом России Владимиром Путиным.
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Минфин России внес в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам 22 апреля. Льгота распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года. Ставка составляет до 6,5% и распространяется на весь срок кредита. Первоначальный взнос - не менее 20%, цель кредитования - жилье в новостройке.

Как сообщалось ранее, сумма кредита для квартир в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях не должна превышать 8 миллионов рублей. Для остальных российских регионов сумма ограничивается тремя миллионами, передает ТАСС.

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