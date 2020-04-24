"Бегай, занимай деньги": для чего Зеленский предложил пост Саакашвили

У скандального политика будет лишь одна задача, считает эксперт

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили предложение президента Украины Владимира Зеленского назначить опального политика Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по реформам. Зачем Киев позвал Саакашвили? И какие цели преследует политик? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.

"На Украине подумали: "Да чем мы рискуем?" Должность вице-премьера в украинской системе власти - вообще ничто. Рядовой член кабмина с таким же голосом, как у министров, но со значительно меньшими возможностями, чем у министров. "Ну, вот и хорошо, бегай, занимай деньги у МВФ на реформы", - подумали в Киеве… Единственная причина назначения Саакашвили – судорожный поиск денег. А для него самого – это еще одна запись в трудовой книжке. Способ информационно надавить на грузинское правительство", - сказал эксперт.

Полный комментарий Ищенко смотрите в видео:

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