Минобороны показало медцентр для больных COVID-19 в Одинцове

Он рассчитан на 100 пациентов

В подмосковном Одинцове Минобороны с опережением сроков завершило строительство многофункционального медицинского центра. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Выполнены все отделочные работы, а также благоустройство территории. В комплекс доставили медицинские кровати, мебель. Кроме того, закончен монтаж медицинской техники: специалисты подключили томограф, аппараты рентгена, УЗИ, ИВЛ.

На место прибыли военные врачи. Они прошли обучение и повышение квалификации в петербургской ВМА. Центр в Одинцове рассчитан на 100 пациентов. Он стал уже вторым введённым в эксплуатацию после нижегородского.

Минобороны продолжает возведение 14 медицинских комплексов. Работы идут с опережением графика в круглосуточном режиме.

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