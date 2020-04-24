Макрона разочаровали итоги саммита ЕС

Лидеры стран ранее договорились выделить 540 миллиардов евро помощи

540 миллиардов евро будет выделено на экстренную программу помощи экономике ЕС. Об этом договорились лидеры всех 27 стран союза во время виртуального саммита, на котором обсудили последствия пандемии.

Уже с 1 июня наиболее пострадавшим государствам и секторам экономики должны выделять средства из специального фонда. Его параметры получено разработать Еврокомиссии, передает "ТВ Центр". Пока прогнозируют, что объёмы производства в Европе в этом году из-за коронавируса снизятся на 10%.

Между тем, принятые меры не все участники считают адекватными. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нынешней финансовой поддержки недостаточно, Европе нужен сильный и организованный ответ на кризис.

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