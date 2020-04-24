В Сирии усилили меры по борьбе с коронавирусом

В Идлибе заработал обсерватор для пациентов с подозрением на COVID-19

Сирийская армия разворачивает временные пункты для размещения пациентов с подозрением на коронавирус. Один из них уже открыт в провинции Идлиб. Вирусологи также находятся на всех ключевых трассах, чтобы эффективнее выявлять больных.

На границах между сирийскими провинциями - блокпосты. Очевидная мера безопасности в неспокойное время. Сегодня вместе с военными несут службу и медики. Эта дорога соединяет два крупных города: Латакию и Хаму.

"Мы измеряем температуру всем пассажирам в каждой машине. Процедура проста. Погрешность термометра - не более двух десятых градуса", - заверила медсестра госпиталя в Хаме Тама Хассан.

Автомобилисты к вынужденной остановке относятся с пониманием, ведь здоровье важнее.

- Это очень хорошо. Сирии необходимы такие меры предосторожности. Вирус - причина многих бед по всему миру. Нам такие проблемы не нужны.

В случае повышенной температуры пассажирам рекомендуют обратиться в больницу.

"Мы пока мало что знаем о новом вирусе. Ориентируемся на международный опыт. Основная задача - ограничить контакты людей. Пока обстановка стабильная", - заявил врач госпиталя в Хаме Самар Афтар.

В арабской республике на сегодня чуть более 40 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Динамика заболеваемости не такая пугающая, как в других странах.

Больничные койки пусты. Кто бы мог подумать, что международная изоляция Сирии пойдёт ей на пользу. Сирийцы не ездят в другие страны. К ним никто не приезжает. В сегодняшней ситуации это означает сохранение жизней.

Однако, медики наготове. Военный госпиталь в Хаме оборудован для приема инфицированных. Первый пациент с подозрением на коронавирус уже был здесь. После обследования переведён в другую больницу.

"Если у пациента температура и кашель, то он находится здесь 48 часов. Мы наблюдаем его, параллельно лечим обычными средствами. Даем питье и жаропонижающее. Если улучшения не происходит, направляем в центральный госпиталь в Хаме или Хомсе", - рассказал врач военного госпиталя Мухаммед Ахмед.

Во всех городах Сирии действует комендантский час. На улицах нельзя появляться с шести вечера до шести утра. В выходные меры ещё строже - дома нужно быть уже в полдень. Работают только продовольственные магазины, закрыты все учреждения с массовым посещением. На фоне всех этих действий нашлись те, кто считает работу властей Сирию недостаточной. В Вашингтоне уверены, что инфекция может распространятся катастрофическими темпами в лагерях беженцев. В межведомственных координационных штабах России и Сирии такое заявление назвали информационной кампанией. Ведь конкретики от авторов утверждения не последовало.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр". Сирия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"