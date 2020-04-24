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Стало известно, продолжат ли россияне работать удаленно после пандемии

08:37
  • пятница
  • 24 апреля 2020

Работодатели назвали главный минус такого формата

Большинство работодателей в России не готовы сохранить формат удаленной работы после окончания режима самоизоляции и пандемии коронавируса.

Только 7% организаций готовы оставить "удаленку" для всех сотрудников, 20% - готовы сохранить ее только для части работников, передает РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ "Влияние пандемии на российский бизнес".

Главная причина – снижение качества работы. Это отметили 82% респондентов. Еще 14% не увидели никакой разницы, а 5% затруднились ответить. Повышение эффективности труда никто из опрошенных работодателей не заметил.

Всего за период самоизоляции перевести всех сотрудников на удаленную работу удалось лишь 11% организаций, большинство из них – предприятия, где работают более 250 человек. Микропредприятиям переход дался сложнее.

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