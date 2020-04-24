Умерла создательница легендарных конфет "Птичье молоко"

Ей было 86 лет

Автор рецепта и технологии изготовления конфет "Птичье молоко" Анна Чулкова скончалась 24 апреля во Владивостоке.

Церемония прощания с Чулковой пройдет 28 апреля в часовне на Морском кладбище, сообщили в администрация Владивостока.

Анна Чулкова работала на Владивостокской кондитерской фабрике с 16 лет. В 1967 году она разработала самую удачную рецептуру конфет "Птичье молоко". Кроме того, кондитер создала шоколадно-вафельный торт "Мечта", конфеты "Комета", "Метеорит" и "Золотой Рог".

Анна Чулкова была лауреатом Государственной премии, Героем Социалистического Труда, Почетным гражданином Владивостока.

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