ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дана Борисова рассказала о пагубном пристрастии Волочковой

08:59
  • пятница
  • 24 апреля 2020

Балерина много пьет

Дана Борисова раскрыла пристрастие Анастасии Волочковой к алкоголю. По словам телеведущей, балерина "нормально бухает".

"На что теперь жить?" Волочкова лишилась крупной суммы
Волочкова появилась на людях без штанов, но в шубе

Борисова полагает, что Волочкова употребляет алкоголь потому что пока у нее на это хватает сил. Но это личное дело балерины, подчеркнула ведущая.

"Нравится ей так, пусть и живет. Настино лошадиное здоровье выдерживает все — и ради бога", — заявила Борисова в интервью "Стархит".

Сама она уверяет, что уже три года не прикасается к запрещенным веществам. Максимум, который Дана Борисова может позволить себе, - это таблетки от бессонницы. "Я была на дне, мне нельзя", - говорит о себе телеведущая.

Видео: программа "Звезды в завязке"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.