Дана Борисова рассказала о пагубном пристрастии Волочковой

Балерина много пьет

Дана Борисова раскрыла пристрастие Анастасии Волочковой к алкоголю. По словам телеведущей, балерина "нормально бухает".

Борисова полагает, что Волочкова употребляет алкоголь потому что пока у нее на это хватает сил. Но это личное дело балерины, подчеркнула ведущая.

"Нравится ей так, пусть и живет. Настино лошадиное здоровье выдерживает все — и ради бога", — заявила Борисова в интервью "Стархит".

Сама она уверяет, что уже три года не прикасается к запрещенным веществам. Максимум, который Дана Борисова может позволить себе, - это таблетки от бессонницы. "Я была на дне, мне нельзя", - говорит о себе телеведущая.

Видео: программа "Звезды в завязке"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"