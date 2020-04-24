Безработица в США приблизилась к уровню времен Великой депрессии

На пособие претендуют 26 миллионов человек

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2 миллиона 700 тысяч человек. Резкий скачок зафиксирован за сутки в штате Нью-Йорк - сразу 6 тысяч новых случаев.

Между тем, руководство ВМС США сообщило, что вся команда авианосца "Теодор Рузвельт" - это около 5 тысяч человек - протестирована на COVID-19. На корабле массовая вспышка началась в конце марта, сейчас диагноз подтвердился у 840 моряков, один скончался в реанимации. На чрезвычайное положении с этого дня переведены командные пункты американских межконтинентальных баллистических ракет "Минитмен-3".

Тем временем, экономисты в США ожидают серьёзного роста госдолга, дефицит бюджета может составить рекордные 4 триллиона долларов. Уровень безработицы уже достиг показателей, которых не было со времён Великой депрессии - 26 миллионов человек. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Более точно подсчитать ущерб можно будет только после окончания пандемии. Поэтому сейчас над созданием вакцины работают учёные десятков стран. На этой неделе о своих успехах заявила Великобритания и даже приступила к испытаниям вакцины на добровольцах.



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