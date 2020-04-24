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Трамп нашел способ лечения коронавируса

08:54
  • пятница
  • 24 апреля 2020

Вирус можно убить за минуту, уверен он

Президент США Дональд Трамп предложил лечить пациентов с COVID-19 при помощи воздействия солнечного света.
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"При условии, что мы подвергаем тело мощному воздействию ультрафиолета или просто очень мощного света... Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожает его за минуту", - цитирует Трампа РИА Новости

По словам американского лидера, COVID-19 дольше живет в холодной и сухой среде, чем в теплой и влажной. 

Эти знания в области вирусологии Дональд Трамп почерпнул из исследования Министерства внутренних дел США. Согласно полученным данным, вирус нового типа "боится" влажности и солнечного света. Представитель министерства Билл Брайан рассказал, что при влажности 20% и при отсутствии солнечного света коронавирус "живет" 18 часов, а при влажности 80% - всего шесть часов. В обоих случаях температура воздуха, по расчетам экспертов, должна составлять 21-23 градуса тепла. 

В марте министр здравоохранения России Михаил Мурашко сказал, что теплая погода и солнце препятствуют распространению коронавируса. 

По последним данным, 2,7 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом, свыше 191 тысячи скончались. 

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