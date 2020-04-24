Трамп нашел способ лечения коронавируса

Вирус можно убить за минуту, уверен он

Президент США Дональд Трамп предложил лечить пациентов с COVID-19 при помощи воздействия солнечного света.

"При условии, что мы подвергаем тело мощному воздействию ультрафиолета или просто очень мощного света... Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожает его за минуту", - цитирует Трампа РИА Новости.

По словам американского лидера, COVID-19 дольше живет в холодной и сухой среде, чем в теплой и влажной.

Эти знания в области вирусологии Дональд Трамп почерпнул из исследования Министерства внутренних дел США. Согласно полученным данным, вирус нового типа "боится" влажности и солнечного света. Представитель министерства Билл Брайан рассказал, что при влажности 20% и при отсутствии солнечного света коронавирус "живет" 18 часов, а при влажности 80% - всего шесть часов. В обоих случаях температура воздуха, по расчетам экспертов, должна составлять 21-23 градуса тепла.

В марте министр здравоохранения России Михаил Мурашко сказал, что теплая погода и солнце препятствуют распространению коронавируса.

По последним данным, 2,7 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом, свыше 191 тысячи скончались.

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