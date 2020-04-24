Названы главные ошибки в борьбе с пандемией коронавируса

Всего их три
Ученые Принстонского университета (США) перечислили главные ошибки в поведении людей в борьбе с коронавирусом.
Это страх перед неизвестным и предвзятость, чрезмерное социальное дистанцирование и неправильная интерпретация статистических данных, пишет EurekAlert.
Так, изоляция усугубляет хронические психологические проблемы. Из-за стресса человек забывает о необходимости физических нагрузок, здоровом сне, перестает общаться с близкими.
Кроме того, многие некорректно воспринимают информацию о сокращении или увеличении заболеваемости. Например, вместо того, чтобы ознакомиться с реальной картиной происходящего, люди принимают случайные отклонения статистики за долгосрочную тенденцию.
Сейчас никто не может назвать точных сроков окончания пандемии COVID-19 в мире. на данный момент болеют коронавирусом 2 709 483 человека, умерли 190 861.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"