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Названы главные ошибки в борьбе с пандемией коронавируса

09:14
  • пятница
  • 24 апреля 2020

Всего их три

Ученые Принстонского университета (США) перечислили главные ошибки в поведении людей в борьбе с коронавирусом.

Это страх перед неизвестным и предвзятость, чрезмерное социальное дистанцирование и неправильная интерпретация статистических данных, пишет EurekAlert.

Так, изоляция усугубляет хронические психологические проблемы. Из-за стресса человек забывает о необходимости физических нагрузок, здоровом сне, перестает общаться с близкими.

Кроме того, многие некорректно воспринимают информацию о сокращении или увеличении заболеваемости. Например, вместо того, чтобы ознакомиться с реальной картиной происходящего, люди принимают случайные отклонения статистики за долгосрочную тенденцию.

Сейчас никто не может назвать точных сроков окончания пандемии COVID-19 в мире. на данный момент болеют коронавирусом  2 709 483 человека, умерли 190 861.

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