В Москве число коек для пациентов с коронавирусом увеличат до 22 тысяч

Того требует ситуация с распространением вируса

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что до конца недели в городских больницах будет в общей сложности 22 тысячи коек для пациентов с коронавирусом. Речь идет как о государственных, так и о частных клиниках.

По словам Раковой, московские стационары продолжают перепрофилировать для приема людей с COVID-19. Того требует ситуация с распространением коронавируса: неуклонно растет число тяжелых больных, у которых развивается пневмония.

"Если на прошлой неделе средний уровень госпитализаций составлял 1,3-1,4 тыс. человек, то сегодня это уже 1,9 тыс. госпитализированных, в понедельник было 1,8 тыс. Это требует подготовки дополнительных коек", - цитирует вице-мэра агентство "Москва".

Анастасия Ракова отметила, что сейчас медики уделяют особое внимание раннему выявлению заболеваемости. Это необходимо для сокращения числа тяжелых случаев.

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