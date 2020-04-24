Создатели YouTube показали самое первое загруженное видео

Его опубликовали 15 лет назад

Самому первому видео, которое было залито на видеоплатформу YouTube, исполнилось 15 лет.

18-секундный ролик под названием "Я в зоопарке" залил один из основателей сервиса Джавед Карим 23 апреля 2005 года. В нем он стоит рядом с вольером со слонами в Сан-Диего и рассказывает о том, какие у них длинные хоботы. Оператором видео стал один из друзей Карима - Яков Лапицкий.

За 15 лет существования видео его посмотрели более 90 миллионов пользователей. Это немного, по сравнению с самым просматриваемым видео на YouTube – это клип исполнителей Luis Fonsi и Daddy Yankee на песню "Despacito". За три года существования видео, его посмотрели более 6,7 миллиарда раз (по данным на 24 апреля 2020).

Джавед Карим ушел из YouTube, чтобы писать диссертацию. Но в 2016 году, после продажи видеохостинга компании Google за 1,65 миллиарда долларов, Карим получил акции на сумму в 64 миллиона долларов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"