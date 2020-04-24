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ВОЗ высоко оценила 9 российских разработок вакцин от коронавируса

09:53
  • пятница
  • 24 апреля 2020

Их создали три отечественные компании

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла девять разработок российских вакцин в перечень перспективных. С их помощью, возможно, удастся остановить пандемию коронавируса. 
Названы главные ошибки в борьбе с пандемией коронавируса

Как сообщается в Telegram-канале ресурса стопкоронавирус.рф, шесть перспективных разработок создали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор". Среди них - вакцина на основе вируса кори и вакцина, на базе которой создавали лекарство против вируса Эбола. 

Две многообещающие вакцины, на которые обратили внимание в ВОЗ, разработала компания "Биокад". Над еще одним перспективным лекарством трудятся в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток. 

Сейчас ученые по всему миру пытаются создать эффективную вакцину от коронавируса. Известно о 83 разработках, 77 из которых проходят этап доклинических исследований. Шесть лекарств уже испытывают на людях. 

По последним данным, 2,7 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом, свыше 191 тысячи скончались. 

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