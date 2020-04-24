Кадыров рассказал о знакомстве с Путиным

Их представил отец главы Чечни Ахмат Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о первой встрече с президентом России Владимиром Путиным. Знакомство политиков произошло в Сочи в 2000 году.

"Первый раз меня познакомил с нашим президентом Ахмат-хаджи Кадыров (первый президент Чечни, отец Рамзана Кадырова – прим. ред.), это было в Сочи в 2000 году",- сообщил Кадыров, общаясь с подписчиками в соцсети.

Подробности знакомства Кадыров не привел, но добавил, что позднее встречался с главой государства в Моздоке (Северная Осетия) и в Гудермесе (Чечня).

Первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров погиб в результате теракта во время Парада Победы в Грозном 9 мая 2004 года. Ему посмертно присвоили звание Героя России.

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