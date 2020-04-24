ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кадыров рассказал о знакомстве с Путиным

09:45
  • пятница
  • 24 апреля 2020

Их представил отец главы Чечни Ахмат Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о первой встрече с президентом России Владимиром Путиным. Знакомство политиков произошло в Сочи в 2000 году.

Кадыров в ответ на просьбы открыть парикмахерские побрился налысо
Вспыливший из-за интернет-критиков Кадыров извинился за мат

"Первый раз меня познакомил с нашим президентом Ахмат-хаджи Кадыров (первый президент Чечни, отец Рамзана Кадырова – прим. ред.), это было в Сочи в 2000 году",- сообщил Кадыров, общаясь с подписчиками в соцсети.

Подробности знакомства Кадыров не привел, но добавил, что позднее встречался с главой государства в Моздоке (Северная Осетия) и в Гудермесе (Чечня).

Первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров погиб в результате теракта во время Парада Победы в Грозном 9 мая 2004 года. Ему посмертно присвоили звание Героя России.

Видео: Кадыров в ответ на просьбы открыть парикмахерские побрился налысо

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Рамзан Кадыров
Владимир Путин и Рамзан Кадыров
Владимир Путин и Рамзан Кадыров
Владимир Путин и Рамзан Кадыров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.