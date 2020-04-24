Вышедшую из комы Бабкину удивил перенос Парада Победы

Артистка вышла на связь со своим директором

Надежда Бабкина впервые сама вышла на связь из больницы со своим театром. О разговоре с артисткой сообщил ее директор Сергей Горох. По его словам, голос у Бабкиной был бодрым.

Первое, чем поинтересовалась Надежда Бабкина после комы, стал день рождения ее внучки Марфы и дела театра. Горох рассказал ей, что артисты репетируют на удаленке и записывают специально для нее флешки с номерами.

Оказалось, что отрезанная от внешнего мира Бабкина даже не знала, что период самоизоляции продлили до 1 мая. Удивил ее и перенос Парада Победы 9 мая из-за ситуации с коронавирусом. По словам Гороха, в палате артистки есть телевизор, но она его не смотрит, чтобы не расстраиваться.

"Так что больше я вводил ее в курс дела и событий, чем она рассказывала о себе. Я, разумеется, не мог задавать прямые вопросы. Все, что Надежда Георгиевна сама посчитала бы нужным сказать, она бы сказала. Но сам звонок говорит, конечно, о многом", - заявил Горох в интервью "МК".

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