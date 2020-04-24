ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вышедшую из комы Бабкину удивил перенос Парада Победы

10:06
  • пятница
  • 24 апреля 2020

Артистка вышла на связь со своим директором

Надежда Бабкина впервые сама вышла на связь из больницы со своим театром. О разговоре с артисткой сообщил ее директор Сергей Горох. По его словам, голос у Бабкиной был бодрым.

Водитель Бабкиной и его семья заразились коронавирусом
"Настолько слаба, что не может говорить": Васильев о состоянии Бабкиной

Первое, чем поинтересовалась Надежда Бабкина после комы, стал день рождения ее внучки Марфы и дела театра. Горох рассказал ей, что артисты репетируют на удаленке и записывают специально для нее флешки с номерами.

Оказалось, что отрезанная от внешнего мира Бабкина даже не знала, что период самоизоляции продлили до 1 мая. Удивил ее и перенос Парада Победы 9 мая из-за ситуации с коронавирусом. По словам Гороха, в палате артистки есть телевизор, но она его не смотрит, чтобы не расстраиваться.

"Так что больше я вводил ее в курс дела и событий, чем она рассказывала о себе. Я, разумеется, не мог задавать прямые вопросы. Все, что Надежда Георгиевна сама посчитала бы нужным сказать, она бы сказала. Но сам звонок говорит, конечно, о многом", - заявил Горох в интервью "МК".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Надежда Бабкина
Надежда Бабкина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.