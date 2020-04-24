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Московские врачи начали получать надбавки за борьбу с COVID-19

10:21
  • пятница
  • 24 апреля 2020

Это региональные и федеральные выплаты

Московские врачи получат федеральные и региональные надбавки за борьбу с коронавирусом.

Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Федеральные надбавки начнут перечислять на следующей неделе. Выплаты врачам перепрофилированных стационаров по поручению мэра Москвы будут поступать, начиная с 24 апреля.

"Таким образом, у московских врачей будет сохраняться и региональная, и федеральная надбавки", - сказала Ракова.

Федеральная доплата для врачей составит 80 тысяч рублей в месяц; для среднего медперсонала и врачей скорой помощи – 50 тысяч; для младшего медперсонала, фельдшеров и водителей экипажей машин - 25 тысяч рублей.

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