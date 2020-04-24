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В России подвели итоги студенческой олимпиады "Я профессионал"

11:47
  • пятница
  • 24 апреля 2020

Более 3,5 тысячи участников стали дипломантами состязания

Студенческая олимпиада "Я профессионал" подвела итоги соревнований. Более 3,5 тысячи участников стали дипломантами всероссийского состязания.

Участники проходили испытания в семи различных направлениях, при этом каждое из них содержало до 23 специализаций, передает "ТВ Центр". Конкурсанты продемонстрировали свои знания и опыт. Тем, кто показал лучший результат, полагаются призы. Финалисты смогут продолжить обучение в престижных вузах и начать карьеру в крупнейших компаниях.

"Студентам олимпиада "Я профессионал" может дать возможность пройти стажировку в той компании, в которой они хотят её пройти. Также можно узнать задачи, которые встречаются в реальной жизни и при этом получить дополнительные льготы при поступлении, например, в магистратуру", - рассказал двойной золотой медалист олимпиады "Я – профессионал" Николай Королёв.

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Участник олимпиады "Я профессионал"
Участник олимпиады "Я профессионал"
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