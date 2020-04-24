В России подвели итоги студенческой олимпиады "Я профессионал"

Более 3,5 тысячи участников стали дипломантами состязания

Студенческая олимпиада "Я профессионал" подвела итоги соревнований. Более 3,5 тысячи участников стали дипломантами всероссийского состязания.

Участники проходили испытания в семи различных направлениях, при этом каждое из них содержало до 23 специализаций, передает "ТВ Центр". Конкурсанты продемонстрировали свои знания и опыт. Тем, кто показал лучший результат, полагаются призы. Финалисты смогут продолжить обучение в престижных вузах и начать карьеру в крупнейших компаниях.

"Студентам олимпиада "Я профессионал" может дать возможность пройти стажировку в той компании, в которой они хотят её пройти. Также можно узнать задачи, которые встречаются в реальной жизни и при этом получить дополнительные льготы при поступлении, например, в магистратуру", - рассказал двойной золотой медалист олимпиады "Я – профессионал" Николай Королёв.

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